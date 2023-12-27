Йдеться про забудову території на вул. Франка, 144

Львівська міська рада затвердила детальний план території, що передбачає будівництво двох 4-поверхових житлових комплекси на місці неробочого млина у Винниках. ДПТ також передбачає облаштування скверу з водоймами та прокладання нової вулиці. Відповідну ухвалу депутати підтримали на засіданні в середу, 27 грудня.

Територія детального плану охоплює загальну площу 3,74 га та 21 ділянку різної власності. На цій території розташовані дачні будинки та закинутий млин, що не працює понад 40 років. Також тут протікає річка Марунька та є два технічні озера.

На території старого млина на вул. Івана Франка, 144 пропонують збудувати два житлові комплекси на 3-4 поверхи на 101 квартиру та підземний паркінг на 36 авто. Ділянки в межах млина площею 0,32 та 0,56 га що перебувають у приватній власності та належать до земель житлової та громадської забудови, а також до земель сільськогосподарського призначення. Зокрема ділянка під млином приватизована ТзОВ «Гарден Естейт», а ділянка за ним належить ПП «Гульден».

Червоним кольором позначена ділянка ДПТ

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Гарден Естейт» зареєстроване місяць тому у Львові на вул. Героїв УПА, 73ж. Тоді ж підприємство приватизувало землю у Винниках. Компанія займається будівництвом та належить мешканцю Тернопільщини Володимиру Гадзіні. Серед засновників також вказані керівник кількох ОСББ у Львові Іван Чапляк та львів’янка Олена Куліковська. ПП «Гульден» зареєстроване 24 роки тому у Львові на вул. Мазепи, 23 та займається будівництвом. Директором та власником компанії є львів’янин Роман Лозинський.

Поміж ЖК планують змінити русло річки Марунька, розширивши водойму в межах нового скверу на 0,61 га з дитячими та відпочинковими майданчиками. Два технічні озера, що розташовані в межах ділянки, пропонують перенести на північ, ближче до річки, та влаштувати річковий колектор зі скляним покриттям.

Крім цього, ДПТ передбачає розширення та реконструкцію вул. Франка, а також прокладання нової вул. Проектованої, що з’єднає вул. Франка з житловими кварталами. Також пропонується сформувати пішохідну алею від вул. Короткої до вул. Проектованої. Вздовж у цих вулиць облаштують 60 гостьових парковок.

Реалізувати ДПТ очікують за 15 років у дві черги. За 3-7 років планують впорядкувати відповідну документацію, розробити проект скверу, впорядкувати річку, знести наявні будівлі та збудувати частину нових житлових будинків, реконструювати інженерні комунікації. В другу чергу планується реконструювати вуличну мережу, влаштувати пішохідні та велодоріжок, збудувати другу частину ЖК.

27 грудня Львівська міськрада погодила детальний план території, тож тепер власники землі можуть звернутися в ЛМР за містобудівними умовами і обмеженнями.