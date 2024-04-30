Хуст разом з польською гміною Лєско спільно реалізовують міжнародні проекти з 2014 року

Спільний проект Хустської громади та польської гміни Лєско «Охорона водних ресурсів через розвиток каналізаційної інфраструктури у боротьбі за чисте довкілля» став одним з переможців програми Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027 за пріоритетом «Довкілля». На реалізацію проекту Хустська громада отримала понад мільйон євро.

Як повідомив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький 30 квітня, за гроші гранту в Хусті збудують понад 3 км каналізаційних мереж, проведуть капремонт каналізаційно-насосної станції та забезпечать водвовідведенням майже пів тисячі споживачів.

Додамо, що Хуст разом з польською гміною Лєско спільно реалізовують міжнародні проекти з 2014 року. У 2023 році у рамках проєкту «Лєско та Хуст: Історія – це наша сила» у Хусті встановили пам’ятний знак на честь присвоєння місту магдебурзького права у 1329 році, пам’ятник «Вартовому Хустського замку» та провели середньовічний ярмарок з лицарськими боями.

Проект «Охорона водних ресурсів через розвиток каналізаційної інфраструктури як спільний виклик гміни Лєско та міста Хуст у боротьбі за чисте довкілля» став одним з 6 закарпатських проектів-переможців транскордонної програми Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027.