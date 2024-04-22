Інфраструктурний проект передбачає реконструкцію скверу лікарні, вертикальне озеленення та благоустрій території

Ужгород отримає близько 40 мільйонів гривень грантової допомоги для оновлення скверу центральної міської клінічної лікарні, що на вулиці Олександра Грибоєдова. Проект реалізують спільно з громадою Білостоцького повіту за програмою «Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027».

Як повідомили в Ужгородській міській раді 21 квітня, інфраструктурний проект, який реалізовуватимуть завдяки гранту, передбачає реконструкцію скверу лікарні, вертикальне озеленення та благоустрій території. Реалізовуватимуть його впродовж наступних трьох років.

«Конкурс за напрямками “Довкілля”, “Здоров’я” для Закарпаття, ще 5 регіонів України та чотирьох воєводств Польщі стартував у травні 2023 року, тоді ж в Ужгороді розпочали роботу над проектною заявкою. Від Ужгорода партнерами проекту є ГО “Інститут розвитку Карпатського регіону”, виконавчий комітет міської ради та департамент міської інфраструктури», – зазначили в мерії.

Загалом Закарпаття отримає близько 4,5 млн євро гранту від ЄС для реалізації проектів розвитку в межах транскордонної програми «Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027», написав 22 квітня у Facebook голова Закарпатської ОДА Віктор Микита.

Окрім Ужгорода, гранти ЄС за напрямком «Довкілля» виграли Колочавська, Великоберезнянська та Хустська громади, а також Ужгородський національний університет та Ужанський національний природний парк.