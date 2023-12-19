Закарпатський академічний облмуздрамтеатр

У Закарпатському обласному музично-драматичному театрі за кошти грантової угоди відновили інфраструктуру Малої сцени та закупили автобус для гастролей артистів. З бюджету проекту «Розвиток транскордонної культури: відреставровані театри міст Сату-Маре [Румунія] та Ужгород», що фінансується з фондів ЄС, на це виділили 365,4 тис. євро.

Як розповів директор Закарпатського академічного облмуздрамтеатру Рудольф Дзуринець 18 грудня, завдяки проекту у театрі встановили професійну звукову та освітлювальну сценічну техніку.

«Завдяки оновленому освітленню, звуковій апаратурі глядачі повністю занурюються в атмосферу вистав. У межах проекту ми купили автобус і маємо можливість популяризувати театральне мистецтво по цілій області, а також виїжджати на гастролі. Будучи на гастролях у Сату-Маре, ми також домовилися з керівництвом Північного театру створити мультикультурний фестиваль, будемо приймати румунських акторів на своїй базі, а потім будемо виступати у них», – зазначив Рудольф Дзуринець.

Загальний бюджет проекту склав 1 002 980 євро, з них 438 340 євро – українська частина. За ці кошти Закарпатський муздрамтеатр проводив реконструкцію Малої сцени, а Ужгородська міська рада закуповувала освітлення та виготовляла промоційні матеріали.

Окрім театру в Ужгороді, також відновлено інфраструктуру сцени Північного театру у Сату-Маре (Румунія). Проект реалізований «Спільною операційною програмою Румунія-Україна 2014-2020», що фінансується ЄС через Європейський інструмент сусідства і співфінансується країнами, які беруть участь у програмі.