Військові 80-ї окремої десантно-штурмової бригади зі Львова спільно з 81 окремою аеромобільною бригадою ліквідували склад боєприпасів російської армії.

«Воїни Десантно-штурмових військ ЗС України продовжують нищити російських окупантів. Саме завдяки точним координатам десантники влучним пострілом з 122-мм гаубиці Д-30 знищують ворожий склад з боєприпасами», – повідомили ввечері 12 червня у командуванні десантно-штурмових військ.

У Facebook десантники оприлюднили відео, на якому зафіксовано успішну взаємодію підрозділів ДШВ та 81 окремої аеромобільної бригади.

Нагадаємо, у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України за 13 червня повідомляється, що російські військові відтіснили українських захисників з центру Сєвєродонецька, за який вже тривалий час йдуть важкі бої. Російські загарбники також досягли часткового успіху на харківському напрямку.