База «вагнерівців» була облаштована на окупованому ще у 2014 році стадіоні в Кадіївці

На Луганщині ЗСУ знищили базу «вагнерівців», яка була облаштована на окупованій території. Ворожа база була розташована на місцевому стадіоні в Кадіївці, яку росіяни нахабно окупували у 2014 році.

«Цього разу запалала база ПВК «Вагнер». Збройні Сили України завдали по ній влучного удару. Вижив лише один рашист», – повідомив у п’ятницю зранку, 10 червня, у Telegram-каналі голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Також у ранковому зведенні Сергій Гайдай розповів, що під щільними обстрілами перебуває вся вільна Луганщина. Тривають запеклі вуличні бої в Сєвєродонецьку. Попри це,він зазначив, що Луганськ та траса Лисичанськ – Бахмут перебувають під контролем українських військових. А також додав, що «оточення нашим військам на Луганщині не загрожує».

Місто Кадіївка розташоване в Алчевському районі Луганської області. З 2014 року перебуває під окупацією РФ у складі квазі-об’єднання ЛНР.

ПВК (Приватна військова компанія) «Вагнера» – російська військова структура створена 2013 року. До її складу входять найманці. Військові цієї компанії задіяні у бойових діях на Донбасі (на боці Росії), а також на боці режиму Асада, союзника Росії, воювали у Сирії.