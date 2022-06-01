Бійці 24-ї бригади успішно поцілили у російську розвідувально-дозорну машину

На Луганщині бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила з Львівщини ліквідували бойову розвідувально-дозорну машину росіян – БРДМ-2. Відео на якому зафіксоване потрапляння в ціль, бригала опублікувала у Facebook у вівторок, 1 червня.

«Гарного ранкового відео вам у стрічку. Тут зафіксовано момент знищення рашистської БРДМ-2 (бойової розвідувально-дозорної машини) військовослужбовцями Королівської бригади на Луганщині. Слава ЗСУ! Слава Україні!», – так бригада підписала оприлюднене відео.

Як повідомляє «Мілітарний», бойова розвідувально-дозорна машина БРДМ-2 з позначкою «Z» була уражена керованою ракетою вітчизняного протитанкового комплексу «Стугна-П». Керована ракета влучила у кормову частину БРДМ-2, де знаходиться двигун броньованої машини.

Хоча про кількість ліквідованих росіян у бригаді не повідомляють, але зазначимо, що екіпаж БРДМ складається з чотирьох осіб: командира, механіка-водія, стрілка та спостерігача.

Нагадаємо, місяць тому 24 окрема механізована бригада імені короля Данила із Львівщини разом бригадою швидкого реагування Нацгвардії успішно поцілили в російську САУ 2С4 «Тюльпан», з якої обстрілювали цивільну інфраструктуру Сєвєродонецька та Лисичанська. Варто зазначити, що це вперше в історії було знищено САУ такого класу.