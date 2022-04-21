Запеклі бої біля Попасної точаться від початку повномасштабної війни

Бійці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила знищили групу найманців приватної військової компанії «Ліга» (колишня «Вагнер»). Про це бригада повідомила на своїй сторінці у Facebook 20 квітня.

«Військовослужбовці Королівської бригади радо зустріли чергову партію найманців. Окупанти майже добігли до Попасної, втомилися і отримали "заслужений вічний відпочинок"», – вказано у повідомленні.

Як повідомляє Генштаб Збройних сил України, російські військові активно проводять штурмові дії в районі міста Попасна. За минулу добу на території Донецької та Луганської областей відбито дев’ять атак ворога.

Голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай уточнив, що штурм Попасної триває. Зараз під контролем українських військових близько 20% території Луганської області.

«Ворог намагався закріпитись у західній і північно-західній частинах Рубіжного, проте зазнав невдачі. Здійснював безуспішні штурмові дії в напрямку Новотошківського», – додав очільник ОВА.

Нагадаємо, Росія розпочала наступ військ на сході України. Туди перекинули до 20 тисяч бойовиків з Лівії, Сирії та інших найманців, яких завербувала ПВК Вагнера. Російській армії поставили завдання захоплення Донбасу, забезпечити сухопутний коридор до Криму, для якого вирішальне значення має блокадний Маріуполь. Таким чином після поразки на півдні і півночі України Росія хоче здобути хоч якусь перемогу до 9 травня.