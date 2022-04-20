Росія вирішила перекинути до 20 тисяч бойовиків з Лівії, Сирії та інших країн для участі в наступі на сході України, пише The Guardian з посиланням на неназваного європейського чиновника.

За його словами, кількість найманців на Донбасі коливається між 10 та 20 тисячами, утім важко розмежувати цю цифру між сирійцями, лівійцями та бойовиками, яких завербувала ПВК Вагнера.

«Що я можу вам сказати, то це те, що ми дійсно бачили деякі переміщення з цих районів, Сирії та Лівії, до східного регіону Донбасу, і ці хлопці здебільшого використовуються як гарматне м'ясо проти українського опору. Це піхота. Вони не мають важкої техніки чи транспортних засобів», – сказав чиновник.

За даними видання, сирійським найманцям пропонують від 600 до 3000 доларів за участь у війні проти України, залежно від звання та досвіду. Про оплату лівійським найманцям не повідомляється.

Як йдеться в публікації, росіяни прагнуть прискорити захопленя якнайбільшої частини сходу України, для цього кидають бойовиків. На думку західних чиновників, це свідчить про бажання президента Росії Владіміра путіна здобути хоч якусь перемогу, яку можна буде оголосити на військовому параді в москві 9 травня.

Європейський чиновник, якого цитує The Guardian, сказав, що Кремль має чотири цілі на другій фазі війни в Україні: