Російські війська були розміщені у Грузії після того, як Росія вторглася до країни у 2008 році

Російські військові перекидають в Україну війська, дислоковані в Грузії, як підкріплення. Про це повідомив високопосадовець Пентагону, інформує американський телеканал CNN.

«США спостерігали «переміщення деякої кількості військ з Грузії», – сказав він журналістам.

При цьому чиновник додав, що Пентагон не може назвати кількість військ, що перекидаються Москвою, і терміни їх перекидання, оскільки не відслідковував їх переміщення з повітря.

Американське оборонне відомство також не знає, куди попрямують війська з Грузії в Україні, сказав чиновник, зазначивши, що Кремль заявив про пріоритетність своєї діяльності в регіоні Донбасу.

За оцінками США, російські сили мають 22 кораблі в Чорному морі, і хоча 15 з них є «надводними бойовими кораблями», чиновник сказав, що «більшість інших – це амфібійні кораблі».

«Ми бачили, як вони переміщуються в Азовське море для проведення десанту, щоб спробувати поповнити запаси в Маріуполі, але ми не бачили, щоб вони рухалися до Одеси», – додав чиновник.

Зазначимо, що російські війська були розміщені у Грузії після того, як Росія вторглася до країни у 2008 році. Вони розташовані на територіях невизнаних «республік» Абхазія та Південна Осетія.

Нагадаємо, влада Сирії не виконує своїх попередніх обіцянок перед РФ щодо системного постачання найманців для російської армії. Наразі РФ намагається домовитись про вербування найманців зі складу 16 бригади Сирійської Арабської Республіки. За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, більшість сирійських військових не готові ризикувати життям заради примарного заробітку.