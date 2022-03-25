Вірменія звинуватила Азербайджан у наступі в Карабаху

Вірменія звинуватила збройні сили Азербайджану у порушенні лінії зіткнення у зоні відповідальності «російської миротворчої місії» 24 березня та захопленні села Парух у невизнаній Нагірно-Карабахській республіці. Про це йдеться у заяві МЗС Вірменії, повідомляє «Європейська правда».

Як йдеться у повідомленні, вірмени звинувачують Азербайджан у тому, що він нібито продовжує вторгнення в зоні відповідальності миротворчого контингенту РФ, що розпочалося 24 березня в районі села Парух Аскеранського району. Зі слів вірменської сторони, ситуація у Нагірному Карабаху залишається напруженою.

У зв’язку з цим Вірменія очікує, що «миротворчі сили Російської Федерації вживуть заходів щодо забезпечення негайного виведення підрозділів азербайджанських збройних сил, що вторглися, з зони відповідальності російського миротворчого контингенту, що має означати повернення азербайджанських підрозділів на вихідні позиції станом на 23 березня».

У невизнаній Нагірно-Карабаській республіці заявили, що після взяття села Парух підрозділи армії Азербайджану в ніч на 25 березня відкрили вогонь по підрозділах місцевої армії оборони. За даними невизнаної республіки, в результаті нібито загинули щонайменше 5 азербайджанських військовослужбовців, а з вірменського боку один поранений.

У міністерстві оборони Азербайджану своєю чергою заперечили загострення ситуації «на території Азербайджану, де тимчасово дислокується російський миротворчий контингент».

«Згідно із заявою Міністерства оборони Азербайджану, ведуться уточнення позицій та пунктів дислокації азербайджанської армії, тому причин для істерії немає. Вірменська сторона займається дезінформацією, штучно роздмухуючи проблему», – сказано у повідомленні МЗС Азербайджану.

Що відбувається між Вірменією та Азербайджаном

Військовий конфлікт між Вірменією й Азербайджаном триває вже понад 30 років. Регіон, значна частина жителів якого вірмени, в радянські часи входив до Азербайджанської РСР.

Азербайджан на початку 1990-х років втратив контроль над територією Нагірного Карабаху та семи районів у результаті конфлікту.

Нагірно-Карабаська республіка або республіка Арцах була створена після референдуму в 1991 році. Однак Азербайджан не визнає незалежності Нагірного Карабаху та вважає, що ця територія була окупована Вірменією.

Карта конфлікту у Нагірному Карабаху

У 2020 році на кордоні Азербайджану і Вірменії, у регіоні Нагірного Карабаху, відновилися бойові дії. Сторони звинувачують один одного в провокації конфлікту. Були заявлені загиблі й поранені серед цивільних і військових з обох сторін.