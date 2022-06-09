Якщо Збройні сили України в Сєвєродонецьку отримають від Заходу далекобійні гармати, це змусить «замовкнути» російські, і сили спецоперацій швидко зачистять місто. Про це повідомив очільник Луганської області Сергій Гайдай.

«Росіяни притримуються своєї примітивної тактики: рясні обстріли артилерії, після – спроби прориву. Те саме відбувалося в уже знищених Рубіжному та Попасній. Ворог потужно гатить по промзоні, яку ми контролюємо. Якщо ми швидко отримаємо західну далекобійну зброю, то розпочнеться дуель артилерій, радянщина програє Заходу, і наші захисники зможуть зачистити Сєвєродонецьк за два-три дні», – зазначив Гайдай.

За його словами, наразі Сєвєродонецьк росіяни не контролюють, але тиша у місті триває лише тоді, коли перезаряджають гармати. Тривають вуличні бої в обласному центрі.

Евакуація з Сєвєродонецька поки неможлива, як і підвезення гумвантажів. Проте лікарня наразі має все необхідне, аби стабілізувати стан поранених.

«Трасу Лисичанськ - Бахмут росіяни також не контролюють, але постійно штурмують. Тому просування по ній на 90% означає ураження. Цією дорогою наразі не користуються», – наголосив очільник області.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Сєвєродонецьк залишається епіцентром протистояння з російськими загарбниками на Донбасі. Зеленський впевнений, що там зараз вирішується доля Донбасу.