Росіяни спалюють і знищують Сєвєродонецьк

Російські загарбники відтіснили українських захисників з центру Сєвєродонецька Луганської області, за який вже тривалий час йдуть важкі бої, сказано у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України, опублікованому в понеділок, 13 червня.

«На Сєвєродонецькому напрямку ворог, за підтримки артилерії вів штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, мав частковий успіх, відтіснив наші підрозділи з центру міста, бойові дії тривають. Обстрілював з артилерії позиції Сил оборони у районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Тошківка», – повідомили у Генштабі.

Додамо, що росіяни в Сєвєродонецьку використовують тактику «випаленої землі»: знищують вщент як житлові будинки, так і іншу інфраструктуру. У місті вже понад п’ять тижнів немає основних комунікацій – газу, електроенергії, води і зв’язку.

Також російські загарбники досягли часткового успіху на Харківському напрямку. Як зазначили в Генштабі, там ворожі підрозділи продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні позиційної оборони та недопущенні подальшого просування наших військ до Державного кордону України.

«Противник вів штурмові дії у напрямку Тернова – Ізбицьке, мав частковий успіх, закріпився на його північній околиці. Здійснив дистанційне мінування можливих шляхів висування наших підрозділів у районі населеного пункту Петрівка, 20 км східніше Старого Салтова», – йдеться у зведенні Генштабу.

Зазначимо, що повномасштабна війна в Україні триває вже 110-й день.