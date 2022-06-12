Колишній британський військовий загинув у боях за Сєвєродонецьк
Джордан Гетлі звільнився з військової служби у Великій Британії, щоб приєднатися до ЗСУ
До теми
Військовий із Великої Британії Джордан Гетлі загинув, захищаючи Сєвєродонецьк Луганської області, повідомив його батько Дін Гетлі.
«10.06.22 ми отримали жахливу звістку про те, що в місті Сєвєродонецьк, Україна, застрелили нашого сина Джордана», – повідомив батько вбитого солдата у Facebook. На цей допис 12 червня звернуло увагу видання «Цензор.НЕТ».
За його словами, син покинув британську армію в березні 2022 року, щоб продовжити службу в лавах іноземного батальйону ЗСУ.
«Джордан та його побратими так пишалися роботою, яку вони виконували. Він часто казав мені, що місії, які вони виконують, небезпечні, але необхідні. Він любив свою роботу, і ми так пишаємося ним. Він справді був героєм і назавжди залишиться в наших серцях», – додав батько вбитого російськими загарбниками воїна.
«Його побратими сказали, що любили його, як і ми, оскільки він змінив життя не однієї людини на краще – не лише воюючи, а й тренуючи українських військових», – зазначив Дін Гетлі.
Нагадаємо, про те, що іноземний легіон ЗСУ зайшов у Сєвєродонецьк, стало відомо 3 червня.
За інформацією президента України Володимира Зеленського, Україна щодня втрачає на війні від 60 до 100 військових. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, у свою чергу, оприлюднив інші дані, які свідчать, що на війні щоденно гинуть від 100 до 200 захисників України.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.