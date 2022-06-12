Джордан Гетлі загинув у боях за Сєвєродонецьк 10 червня

Військовий із Великої Британії Джордан Гетлі загинув, захищаючи Сєвєродонецьк Луганської області, повідомив його батько Дін Гетлі.

«10.06.22 ми отримали жахливу звістку про те, що в місті Сєвєродонецьк, Україна, застрелили нашого сина Джордана», – повідомив батько вбитого солдата у Facebook. На цей допис 12 червня звернуло увагу видання «Цензор.НЕТ».

За його словами, син покинув британську армію в березні 2022 року, щоб продовжити службу в лавах іноземного батальйону ЗСУ.

«Джордан та його побратими так пишалися роботою, яку вони виконували. Він часто казав мені, що місії, які вони виконують, небезпечні, але необхідні. Він любив свою роботу, і ми так пишаємося ним. Він справді був героєм і назавжди залишиться в наших серцях», – додав батько вбитого російськими загарбниками воїна.

«Його побратими сказали, що любили його, як і ми, оскільки він змінив життя не однієї людини на краще – не лише воюючи, а й тренуючи українських військових», – зазначив Дін Гетлі.

Нагадаємо, про те, що іноземний легіон ЗСУ зайшов у Сєвєродонецьк, стало відомо 3 червня.

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