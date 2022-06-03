Іноземний легіон допомагає ЗСУ вибивати росіян із Сєвєродонецька

Збройні сили України відбили у росіян 20% Сєвєродонецька Луганської області завдяки отриманню підкріплення. Зокрема, у місто зайшов іноземний легіон.

За інформацією голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, ворога в Сєвєродонецьку посунуто на 20%, росіяни втратили багато техніки і особового складу, в тому числі й кадирівців.

«Якщо раніше Сєвєродонецьк був на 70% захоплений, то зараз їх посунули назад. Я бачу те підкріплення, яке підходить до наших військових», – сказав очільник області в ефірі національного телемарафону.

За його словами, втрати окупантів великі, а російські військові деморалізовані. «Можу сказати, що загиблих дійсно дуже багато. Вони намагаються перекидати певні сили, щоб йти у наступ і захопити Сєвєродонецьк. Але навіть ЛНРівці відмовляються воювати за, як вони кажуть, “ЛНР”», – додав він.

Він додав, що військовим не вистачає далекобійної артилерії. Як тільки вони отримають зброю США, то зможуть відсунути позиції окупантів.

Також у Сєвєродонецьк вже зайшов іноземний легіон – це добровольці з усього світу, які вирішили стати на захист України.

Додамо, що росіяни загалом контролюють понад 90% Луганщини. Британська розвідка прогнозує, що загарбники захоплять область впродовж найближчих двох тижнів. Голова Луганщини піддав цей прогноз сумніву.