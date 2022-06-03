Двоє репортерів міжнародної агенції Reuters отримали поранення внаслідок обстрілів під Сєвєродонецьком, а їхній водій загинув. Про це представник агенції заявив у коментарі CNN.

«Під час репортажної поїздки, двоє журналістів Reuters отримали несерйозні поранення, потрапивши під обстріли на шляху до Сєвєродонецька. Вони їхали в авто, яке надали підтримувані Росією сепаратисти і автівкою керував чоловік, якого призначили сепаратисти. Водій загинув від отриманих травм», – сказано у повідомленні.

Пізніше новина про інцидент з’явилася на сайті Reuters. У ній йдеться про те, що в автомобілі перебували фотограф Алєксандр Єрмоченко і оператор Павєл Клімов. Вони їхали дорогою, яку контролюють загарбники, між Сєвєродонецьком і Рубіжним. У Єрмоченка – осколкове поранення, у Клімова – перелом руки. Їм надали допомогу в лікарні Рубіжного.

Агенція висловила свій жаль і співчуття родині загиблого водія. Водночас її представник додаткових подробиць про інцидент не повідомив.

Раніше український уряд закликав міжнародних журналістів не отримувати акредитацію в російських загарбників на території України.

Нагадаємо, 30 травня під час обстрілу евакуаційного автомобіля в Луганській області росіяни вбили французького журналіста BFM TV Фредеріка Леклерка Імхоффа. Він отримав смертельне поранення в шию під час обстрілу броньованого автомобіля.