В ОП озвучили нові дані про втрати ЗСУ під час війни з Росією

Втрати українських військових зараз становлять від 100 до 200 людей щодня. Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив у програмі Newshour BBC World Service, інформує українська служба ВВС.

Це найбільші цифри, які були оприлюднені за час війни.

За його словами, однією з головних причин великої кількості втрат є відсутність паритету між українськими та російськими військовими можливостями.

Він додав, що Україні потрібні сотні найпотужніших артсистем, які може надати Захід. Також Україні потрібно до 300 ракетних систем, щоб мати можливість досягти паритету з вогневою потужністю Росії та звільнити окуповану територію.

Подоляк зазначив, що «поки Росія не зазнає серйозної військової поразки, ніяка форма діалогу не буде можливою, і вони продовжуватимуть намагатися захопити частину нашої країни».

Як інформував ZAXID.NET, на початку червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна щодня втрачає 60-100 військових у війні проти Росії. Україна востаннє повідомляла загальні втрати 16 квітня. Тоді Зеленський повідомив, що за час війни РФ проти України загинули від 2500 до 3000 українських військових, ще близько 10 тис. – поранені.