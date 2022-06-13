У травні росіяни зруйнували міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом

Всі мости, якими можна було потрапити до Сєвєродонецька, зруйновані. Тож доставити гуманітарну допомогу до міста неможливо.

«Всі мости, що ведуть до обласного центру, зруйновано. Евакуація та підвезення гумвантажів неможливі. Сєвєродончани, що залишилися в місті, виживають у вкрай важких умовах», – повідомив увечері 13 червня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, росіянам не вдалося повністю окупувати Сєвєродонецьк, частина міста залишається під контролем українських військових. Гайдай наголосив, що попри те, що всі мости зруйновано, Сєвєродонецьк не заблоковано, комунікація з містом є.

Він розповів, що у разі швидкого звільнення міста від окупантів, на жаль, відновити комунікації до зими не вдасться.

Також Сергій Гайдай повідомив, що росіяни продовжують обстрілювати Лисичанськ. Проте евакуацію проводять, а гуманітарну допомогу доставляють щодня. Нагадаємо, що у кінці травня окупанти зруйнували міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом.

Зазначимо, що сьогодні в ганштабі ЗСУ повідомили, що окупанти відтіснили українських захисників через перевагу в артилерії.