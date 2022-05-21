Після того, як росіяни зруйнували міст у 2024 році, відновити його вдалося лише за два роки

Окупанти зруйнували міст між Сєвєродонецьком та Лисичанськом. Сполучення між містами є. У суботу, 21 травня, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що міст зруйнований росіянами вже не вперше.

Вперше міст був знищений росіянами у 2014 році. Відновити його вдалося за два роки.

«У липні 2014 року під час визволення Лисичанська бойовики підірвали проліт мосту під час відступу. Відтоді сполучення між двома стотисячними містами було ускладнене. Міст відновили у 2016 році. Сьогодні історія повторилася», – повідомив Сергій Гайдай у Telegram.

Міст був відбудований у 2016 році, через два роки після того, як росіяни підірвали його під час відступу

У своєму дописі Гайдай не зазначив, чи є постраждалі.

Близько 19:15 у Telegram-каналі Оперативний ЗСУ повідомили, що, за інформацією Сергія Гайдая, українські військові знищили російську артилерійську гармату «Піон», з якої велися обстріли.

«Гвардійці знищили «Піон», який зруйнував Павлоградський міст та обстрілював Сєвєродонецьк», – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, у квітні на півдні Харківської області росіяни підірвали міст і заблокували єдиний шлях для евакуаційних поїздів з Донбасу. Також на Харківщині росіяни підірвали три автомобільні мости. А на Запоріжжі росіяни зруйнували дорогу між Пологами і Гуляйполем.