У Луганській області українські захисники підірвали залізничні мости між містами Рубіжне і Сєвєродонецьк, які захопили росіяни, повідомив увечері в неділю, 15 травня, Генеральний штаб Збройних сил України.

«Воїни Сил спеціальних операцій Збройних сил України у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України нищать шляхи сполучення у ворожих тилах. Так, внаслідок вдало проведеної операції на Луганщині були підірвані захоплені росіянами залізничні мости між містами Рубіжне і Сєвєродонецьк», – сказано в повідомленні.

У Генштабі зазначили, що метою підриву було стримання наступу російських агресорів на Лисичанськ і Сєвєродонецьк.

Водночас у повідомленні відсутня інформація про те, коли саме були підірвані захоплені мости.

Раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляв, що під контролем України перебуває лише 10% території регіону, а саме, – Сєвєродонецьк, Лисичанськ, околиці Рубіжного і Гірська громада.