Росіяни зруйнували дорогу між Пологами і Гуляйполем у Запорізькій області
Російські загарбники підірвали дорогу як з боку Пологів, так і з боку Гуляйполя
Суспільство — Володимир Пиріг, 0 0
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Росіяни продовжують обстрілювати населені пункти Запорізької області. Зокрема, вони зруйнували дорогу між містами Пологи та Гуляйполе, повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.
«Російські окупаційні війська поблизу Дорожнянки підірвали дорогу мінами як з боку Пологів, так і з боку Гуляйполя. Глибина руйнувань – близько півтора метра», – повідомила Запорізька ОВА увечері в неділю, 15 травня.
У повідомленні зазначається, що впродовж 14 травня загарбники били по Гуляйполю впродовж цілої доби і руйнували міську інфраструктуру.
Також минулими вихідними росіяни артилерійськими ударами пошкодили треттє відділення місцевої лікарні, а також церкву в Оріхові.
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