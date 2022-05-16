Росіяни продовжують обстрілювати населені пункти Запорізької області. Зокрема, вони зруйнували дорогу між містами Пологи та Гуляйполе, повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

«Російські окупаційні війська поблизу Дорожнянки підірвали дорогу мінами як з боку Пологів, так і з боку Гуляйполя. Глибина руйнувань – близько півтора метра», – повідомила Запорізька ОВА увечері в неділю, 15 травня.

У повідомленні зазначається, що впродовж 14 травня загарбники били по Гуляйполю впродовж цілої доби і руйнували міську інфраструктуру.

Також минулими вихідними росіяни артилерійськими ударами пошкодили треттє відділення місцевої лікарні, а також церкву в Оріхові.