На Харківщині російські війська знищили три автомобільні мости. За інформацією Генштабу ЗСУ, окупанти підірвали мости, щоби уповільнити контрнаступ українських військових.

«У районі населених пунктів Циркуни та Руські Тишки Харківської області окупантами здійснено підрив трьох автомобільних мостів з метою уповільнення контр-наступальних дій підрозділів українських Сил оборони», – повідомили у суботу зранку, 7 травня, у Генштабі ЗСУ.

Зазначимо, що за час війни росіяни зруйнували 24 тис. км українських доріг та завдали українській дорожній інфраструктурі збитків на 900 млрд грн.