Працівники «Укравтодору вже відновлюють зруйновані росіянами дороги

Через війну, яку розв'язала Росія в Україні, зруйновано 24 тис. км доріг, з них 9 тис. км – це шляхи державного значення, повідомив перший заступник голови «Укравтодору» Андрій Івко.

За його словами, на цей момент Укравтодор відновлює пошкоджену інфраструктуру, зокрема, на звільненій від окупації Київщині.

«Основне завдання – зробити проїзди там, де зруйновані мости. Ми встановили вже 30 тимчасових споруд, якими можна рухатися. Розчистили 750 км доріг у різних містах, зокрема, і на дорогах державного значення. На Київщині розчистили 220 км доріг комунального значення, йдеться про Ірпінь, Бучу, Гостомель. І ще 260 км шляхів державного значення. Установили 17 тимчасових споруд, а над відновленням ще двох саме зараз працюємо», – розповів Івко на брифінгу в п’ятницю, 6 травня, пише LB.ua.

Він додав, що пріоритети для відновлення доріг «Укравтодор» визначає спільно зі Збройними силами України та військовими адміністраціями. Саме вони повідомляють, які дороги чи мости потрібні для військових і гуманітарних потреб.

Івко додав, що вже повністю відновили рух трасою Київ – Чоп і Київ – Ковель – Ягодин.

Раніше дорожники відновили сполучення Київ – Житомир по Варшавській трасі. Це стало можливим з відкриттям 4 травня руху мостом через річку Тетерів. Міст насипний з буту та щебенево-піщаної суміші, по його краю встановлено бетонні блоки.

Як уточнив перший заступник голови «Укравтодору», загалом росія завдала дорожній інфраструктурі України збитків на 900 млрд грн.