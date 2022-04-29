Тепер залізничне сполучення з Лиманом, який перебуває в епіцентрі боїв, неможливе

Українські бійці завдали удару по залізничному мосту Лиман-Райгородок через Сіверський Донець. У момент вибуху на мості перебував російський вантажний поїзд. Про це повідомило «Громадське» з посиланням на коментар прес-служби ООС.

Вілтак залізничне сполучення з Лиманом, який перебуває в епіцентрі боїв на Донбасі, є неможливим.

Місце, де ЗСУ підірвали міст (фото «Української правди»)

На відео, яке опублікувало «Громадське», у воді видно знищений міст і вантажні вагони.

Зазначимо, що за інформацією Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці, окупанти наводять додаткові понтонно-мостові переправи через річку Сіверський Донець, щоб забезпечити підкріплення військ на Ізюмському напрямку.

За даними Генштабу, російські війська продовжують проводити наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.

Нагадаємо, напередодні на півдні України бійці Сил спецоперацій Збройних сил України підірвали залізничний міст, який сполучав окупований Крим із Мелітополем.