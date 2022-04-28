Через цей міст російські окупаційні війська залізницею постачали військову техніку і боєприпаси із кримського півострова на материкову частину України

На півдні України бійці Сил спецоперацій Збройних сил України підірвали залізничний міст, який сполучав окупований Крим із Мелітополем.

Як повідомило у четвер, 28 квітня, командування ССО, саме через цей міст російські окупаційні війська залізницею постачали військову техніку і боєприпаси із кримського півострова на материкову частину України.

«Цей маршрут відігравав важливу роль для нарощування ворожих сил в напрямку Полог, Токмака та Маріуполя. Враховуючи наближеність мосту до Криму, потребу окупантів у цьому об'єкті, а також великі габарити конструкції, що важко піддаєтся ремонту у разі руйнування, було прийнято рішення про знищення об'єкта. Після ретельного планування операції її вдало виконали бійці Руху опору Сил спеціальних операцій ЗС України», – йдеться у повідомленні командування ССО. Також спецназівці опублікували фото зруйнованого моста.

Знищений міст у Якимівці. Фото ССО

За словами речника Одеської ОВА Сергія Братчука, міст розташований у смт Якимівка Мелітопольського району Запорізької області

«Сьогодні близько 8 ранку відбулася самоліквідація залізничного мосту в Якимівці Мелітопольського району. Через цей міст окупанти постачали зброю та паливо з Криму», – розповів Сергій Братчук.

Сили спецоперацій — окремий рід сил Збройних сил України, до складу якого входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, що комплектуються спеціально навченими фахівцями, які мають спеціальні можливості у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, інколи політично чутливих операцій, що проводить командування ССО.