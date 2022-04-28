27 квітня в Росії пролунала низка вибухів. Російська сторона звинуватила в атаках ЗСУ, але українське військове керівництво не підтвердило і не спростувало цієї інформації

Радник Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Україна задля свого захисту готова завдавати удари по військових базах та складах Росії. Про це він написав у своєму Twitter у четвер, 28 квітня.

Зокрема, Михайло Подоляк процитував міністра оборони США Ентоні Блінкена, який заявив, що «Україна має сама вирішувати, чи завдавати ударів по російських військових об‘єктах». Подоляк прокоментував цю заяву:

«Росія напала на та вбиває мирних громадян. Україна захищатиме себе в будь-який спосіб, зокрема ударами по складах і базах убивць. Світ це право визнає», – написав Подоляк.

Нагадаємо, останнім часом у різних містах Росії фіксують вибухи та пожежі, зокрема, на військових заводах та складах з боєприпасами. Так, 27 квітня вибухи лунали у Бєлгороді, Воронежі та Курську. Раніше спалахнули пожежі на нафтобазах у Брянську. Росія звинувачує у цих та попередніх вибухах Збройні сили України, а українська сторона жодної атаки офіційно не підтвердила.