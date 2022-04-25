На двох сховищах нафтопродуктів у російському місті Брянськ. Одна з пожеж виникла вночі, друга – вранці в понеділок, 25 квітня.

«Рано вранці спалахнув резервуар з дизельним паливом на території нафтового комплексу на Сніжецькому валу. Вогонь охопив резервуар обсягом 10 тисяч кубометрів», – повідомив російський «Интерфакс».

Ще одна пожежа виникла на нафтопереробному заводі «Дружба», який розташований у Фокінському районі Брянська на Московському проспекті. Це сталося о 02:25 за місцевим часом. Причини виникнення цих пожеж російська влада не повідомляє.

Водночас жителі міста в соцмережах повідомили, що цій пожежі передували вибухи. Російська влада стверджує, що внаслідок пожеж ніхто не постраждав і не загинув.

Зазначимо, що Брянська область межує з Україною.

Також нагадаємо, що нещодавно нафтобаза горіла у Бєлгородській області Росії. Вона також межує з Україною.

Крім того, 21 квітня, у російській Твері спалахнула масштабна пожежа в будівлі Центрального НДІ військ повітряно-космічної оборони. Причиною пожежі було названо «аварійний режим роботи електромережі». Цей інститут брав участь у розробці ракетного комплексу «Іскандер», а також створював системи невидимості літаків Су-27 та Ту-160. Будівля повністю вигоріла.