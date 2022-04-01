Пожежа на нафтобазі у Бєлгороді

У п’ятницю вранці, 1 квітня, у російському місті Бєлгород сталася пожежа на нафтобазі. Кілька днів тому там вибухнули склади боєприпасів, розташовані за 15 км від українського кордону.

Про пожежу на нафтобазі у Бєлгороді повідомили російські ЗМІ вранці 1 квітня. Цю інформацію підтвердив губернатор Бєлгородської області В’ячелав Гладков.

«Сталася пожежа на нафтобазі. Всі екстрені служби виїхали на місце, вживають заходи щодо ліквідації», – повідомив Гладков у Telegram.

Згодом він уточнив, що в результатів постраждали двоє людей – це працівники нафтобази. Місцева влада оголосила про евакуацію мешканців прилеглих вулиць у більш безпечне місце.

Раніше 29 березня біля міста Бєлгород РФ вибухнули склади боєприпасів. Російські посадовці назвали це інцидентом, який був спричинений людським фактором. За неофіційною інформацією, склади підірвали ракетою українські військові.

У ЗСУ прокоментували подію наступного дня, зазначивши, що вибух стався через порушення правил безпеки.