Вибухи помітні у самому Бєлгороді

Ввечері 29 березні біля міста Бєлгород РФ вибухнули склади боєприпасів, розташовані за 15 км від українського кордону.

Російські ЗМІ з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова повідомляють, що вибухи пролунали у селі Красний Октябрь біля Бєлгорода. Варто зазначити, що посадовець не називає об'єкта, в якому пролунали вибухи, зазначаючи, що постраждалих немає.

Тим часом РІА Новості повідомили, що причиною вибухів, за попередніми даними, став людський фактор, постраждали четверо працівників силових структур. Інформагентство ТАСС із посиланням на власні джерела в екстрених службах називає постраждалих військовослужбовцями та стверджує, що «снаряд потрапив на територію тимчасового військового містечка».

Український військовий журналіст Юрій Бутусов зазначив, що з цих складів Росія постачає боєприпаси для бомбардування українців, і його розбомбили Збройні сили України.

«ЗСУ нанесли точний удар ракетою Точка-У по складу ракетно-артилерійського озброєння ЗС РФ у селищі Октябрьское під Белгородом. Судячи з вибуху та віддаленості складу 19-та ракетна бригада ЗСУ проводить ефективні перемовини про демілітаризацію та денацифікацію Росії. Ось такий формат перемовин Україна підтримує одноголосно. Українці відведуть російську армію прямо у пекло», – повідомив Юрій Бутусов.

Наразі офіційного підтвердження від ЗСУ немає. Додамо, що селище із боєприпасами розташоване за 65 км від Харкова, який росіяни нещадно обстрілюють і бомблять.