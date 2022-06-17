Буксир російського чорноморського флоту «Васілій Бех» перевозив на острів Зміїний боєприпаси та особовий склад

Буксир російського чорноморського флоту «Васілій Бех», який рано-вранці у п’ятницю уразили Збройні сили України під час спроби окупантів доставити на острів Зміїний зброю, затонув, повідомив увечері 17 червня голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

«Сьогодні вранці нашими Військово-морськими силами було уражено судно забезпечення Чорноморського флоту [Росії] “Васілій Бех”, на борту якого був встановлений зенітно-ракетний комплекс “Тор”. Пізніше стало відомо, що він затонув», – сказав Марченко.

Нагадаємо, буксир російського чорноморського флоту «Васілій Бех» перевозив на острів Зміїний боєприпаси та особовий склад. Українські військові вдарили по буксиру вранці 17 червня. Вранці повідомлялося, що 10 окупантів після удару по буксиру зникли безвісти, однак наразі точнішої інформації немає, адже Росія приховує інформацію про свої втрати у війні проти України.

Буксир «Васілій Бех» побудували на астраханському судноремонтному заводі. Його водотоннажність 1 605 тонн. До складу російського чорноморського флоту його прийняли у 2017 році.