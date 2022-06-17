Буксир уразили, коли він транспортував на острів Зміїний боєприпаси, озброєння та особовий склад Чорноморського флоту РФ

ВМС Збройних сил України підбили черговий російський буксир із зенітно-ракетним комплексом «ТОР» на борту. За інформацією голови Одеської ОВА Максима Марченка, буксир було уражено 17 червня вранці в акваторії Чорного моря, коли він транспортував на острів Зміїний боєприпаси, озброєння, особовий склад та ЗРК «ТОР».

«Передавайте вітання команді крейсера «Москва», – написав Марченко.

Також інформацію про ураження цілі підтвердили у Військово-морських силах ЗСУ.

«В акваторії Чорного моря було уражено буксир чорноморського флоту «Васілій Бех» під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу Чорноморського флоту. Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу «ТОР» не завадила Військово-морським силам Збройних сил України демілітаризувати російських загарбників», – повідомили у ВМС ЗСУ.

Наразі немає детальної інформації про стан підбитого буксира та постраждалих.

Буксир побудований на Астраханському судноремонтному заводі. Його водотоннажність 1605 тонн. «Васілій Бех» був прийнятий до складу Чорноморського флоту РФ у 2017 році.