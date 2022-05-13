Судно тилового забезпечення проекту 23120 «Всеволод Бобров»

Збройні сили України підбили ворожий корабель тилового забезпечення «Всеволод Бобров», в результаті він загорівся. Інформацію, яка впродовж вчорашнього дня поширювалась в соцмережах, підтвердив у своєму Telegram речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

«Повертаючись до Зміїного, то треба сказати, що дійсно – завдяки діям наших військових моряків загорілося судно тилового забезпечення «Всеволод Бобров». Одне з найновіших у російському флоті», – сказав Братчук.

Водночас речник Одеської ОВА зазначив, що наразі потребує уточнення інформація про те, чи справді пошкоджене судно відправили до Севастополя.

Братчук наголосив, що українські моряки так відважно захищають острів Зміїний від російських окупантів, що його вже прозвали «Змієбаївкою».

Раніше у 24 канал повідомляв, що Росія втратила ще один корабель, який прямував до острова Зміїний. За даними джерел видання, РФ могла втратити судно тилового забезпечення проекту 23120. Таких в Росії лише два – «Всеволод Бобров» та «Ельбрус». Повідомлялося, що російське судно у ніч проти 12 травня прямувало до острова Зміїного. Під час руху воно раптово спалахнуло. Російські окупанти пів ночі намагалися доправити судно до окупованого Севастополя і, ймовірно, їм це вдалося, проте після пожежі воно потребує ремонту.

Журналіст Сергій Висоцький зазначив, що ворожий корабель зазнав серйозних пошкоджень внаслідок обстрілу українським «Нептуном» зазнав серйозних пошкоджень.

Своєю чергою головний редактор сайту BlackSeaNews Андрій Клименко повідомив, що «Всеволод Бобров» є новим судном, яке лише в січні 2022 року прийшло до Чорного моря з Балтики.

«Водотоннажність: 9482 т. Розміри: довжина – 94,88 м, ширина – 22 м, осадка – 8,51 м.

Швидкість повного ходу: 18 вузлів. Дальність плавання: 5000 миль. Силова установка: дизель-електрична, 4 дизель-генератори по 4450 кВт, 2х8160 к.с. електродвигуна, 2 гвинто-кермові колонки з співвісними гвинтами фіксованого кроку. Вантажопідйомність: 2000 т.

Екіпаж: 24 осіб», – повідомив він.

За словами Клименка, судно є військовим варіантом типових морських суден постачання та забезпечення для морського нафтогазовидобутку. Завдяки крановому обладнанню (два електрогідравлічні крани вантажопідйомністю 50 тонн, буксирні лебідки з тяговим зусиллям 120 і 25 тонн) та системі динамічного позиціонування судно може виконувати вантажні операції біля необладнаних причальних стінок та у відкритому морі.

«Спущений на воду 14.11.2016 р., проте далі будівництво судна припинилося через відсутність імпортних комплектуючих. Після добудови 20.03.2021 р. «Всеволод Бобров» вийшов на заводські ходові випробування у Балтійському морі. 06.08.2021 р. було підписано приймальний акт державних випробувань, та 21.08.2021 р. судно було включено до складу Чорноморського флоту», – написав Клименко.

Судно названо на честь знаменитого футболіста та хокеїста, заслуженого майстра спорту, заслуженого тренера СРСР, олімпійського чемпіона Всеволода Боброва (01.12.1922 -01.07.1979), єдиного спортсмена в історії Олімпійських ігор, який був капітаном в іншому виді спорту.