Очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов запевнив, що Україна боротиметься за острів Зміїний стільки, скільки буде потрібно, оскільки це стратегічно важлива точка. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, повідомила прес-служба ГУР.

За словами Буданова, острів має стратегічне значення як для України, так і для російських окупантів, оскільки дозволяє контролювати надводну та певною мірою повітряну обстановку на півдні України. Також острів важливий з точки зору можливості висадки Росією тактичного морського десанту.

«Той, хто контролює острів, може будь-якої миті заблокувати рух цивільних суден в усіх напрямках на південь України… Острів Зміїний – це територія України, і ми її будемо деокуповувати й боротися за неї стільки, скільки нам буде потрібно. Це стратегічно важлива точка, щоб відкрити торгові морські шляхи, завозити нам зброю та виключити будь-які можливі воєнні дії Росії на території “ПМР”, з якої вони можуть атакувати західну частину України», – наголосив керівник Головного управління розвідки Міноборони.

Буданов наголосив, що острів Зміїний – це єдиний регіон, через який російські окупанти можуть спробувати висадити десант на територію окупованого Придністровського регіону Молдови.

Зазначимо, що Росія на Зміїному регулярно зазнає втрат. Українські воїни вже знищили кілька російських катерів, вертоліт з екіпажем та іншу військову техніку.