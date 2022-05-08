Кількість загиблих росіян внаслідок підриву ворожого вертольота невідома

Українські воїни підірвали російський вертоліт разом з екіпажем на острові Зміїний. Відповідне відео вранці в неділю, 8 травня, опублікувало оперативне командування «Південь».

«Не можна припинити це робити: женемо ворога з кожного клаптика нашої землі, навіть з маленького острова, з моря, ще й з повітря», – підписали відео українські воїни.

На відео видно, що ЗСУ підірвали ворожий вертоліт у момент, коли він або злітав, або приземлявся. Подробиць цього удару поки немає.

Зазначимо, що напередодні ЗСУ знищили на Зміїному три ворожі катери і ЗРК «Тор», а разом з цим і 46 росіян.