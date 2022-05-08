ЗСУ підірвали вертоліт з росіянами на Зміїному
ЗСУ знищують росіян на Зміїному другий день поспіль
Суспільство — Володимир Пиріг, 0 0
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Кількість загиблих росіян внаслідок підриву ворожого вертольота невідома
Українські воїни підірвали російський вертоліт разом з екіпажем на острові Зміїний. Відповідне відео вранці в неділю, 8 травня, опублікувало оперативне командування «Південь».
«Не можна припинити це робити: женемо ворога з кожного клаптика нашої землі, навіть з маленького острова, з моря, ще й з повітря», – підписали відео українські воїни.
На відео видно, що ЗСУ підірвали ворожий вертоліт у момент, коли він або злітав, або приземлявся. Подробиць цього удару поки немає.
Зазначимо, що напередодні ЗСУ знищили на Зміїному три ворожі катери і ЗРК «Тор», а разом з цим і 46 росіян.
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