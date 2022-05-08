ЗСУ внаслідок удару по Зміїному знищили 46 росіян
Росіяни на Зміїному також втратили три катери
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«Байрактари» біля захопленого росіянами українського острова Зміїний знищили російський десантний катер типу «Серна» та два десантно-штурмові катери типу «Раптор», а також 46 росіян, повідомило оперативне командування «Південь».
«Біля острова Зміїний... влучними атаками “Байрактарів” знищено десантний катер типу “Серна” з ЗРК “Тор”, 2 десантно-штурмові катери типу “Раптор”. Ще один “Раптор” суттєво ушкоджено», – сказано в повідомленні.
Крім того, внаслідок цих ударів, було знищено 46 російських загарбників.
Як повідомляв ZAXID.NET, в суботу, 7 травня, Міноборони України повідомило, що в районі острова Зміїний за допомогою безпілотника «Байрактар» було вражено десантний катер росіян та два зенітні ракетні комплекси «Тор».
Нагадаємо, ще два російські «Раптори» українські воїни знищили біля Зміїного 2 травня.