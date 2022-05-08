ЗСУ продовжують знищувати росіян і їхню техніку на Зміїному

«Байрактари» біля захопленого росіянами українського острова Зміїний знищили російський десантний катер типу «Серна» та два десантно-штурмові катери типу «Раптор», а також 46 росіян, повідомило оперативне командування «Південь».

«Біля острова Зміїний... влучними атаками “Байрактарів” знищено десантний катер типу “Серна” з ЗРК “Тор”, 2 десантно-штурмові катери типу “Раптор”. Ще один “Раптор” суттєво ушкоджено», – сказано в повідомленні.

Крім того, внаслідок цих ударів, було знищено 46 російських загарбників.

Як повідомляв ZAXID.NET, в суботу, 7 травня, Міноборони України повідомило, що в районі острова Зміїний за допомогою безпілотника «Байрактар» було вражено десантний катер росіян та два зенітні ракетні комплекси «Тор».

Нагадаємо, ще два російські «Раптори» українські воїни знищили біля Зміїного 2 травня.