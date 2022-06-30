Підводні човни проекту 636.3 «Варшав’янка» у Південній бухті Севастополя

Із Севастополя росіяни вивели в море п’ять підводних човнів із семи, які перебувають у складі Чорноморського флоту РФ. У Південній бухті Севастополя стоять два підводні човни проекту 636.3 «Варшав’янка» зі складу 4-ї окремої бригади підводних човнів. Субмарини пришвартовані до причалів на східному березі бухти, повідомило зранку 30 червня «Радіо Свобода».

«У морі зараз перебувають п’ять із семи підводних човнів Чорноморського флоту РФ, при цьому чотири – в стані готовності до ведення бойових дій і один – на ходових випробуваннях», – зазначено у повідомленні.

У складі Чорноморського флоту РФ є 6 підводних човнів проекту «Варшав’янка»: Б-261 «Новоросійськ», Б-237 «Ростов-на-Дону», Б-262 «Старий Оскол», Б-265 «Краснодар», Б-268 «Великий Новгород» і Б-271 «Колпіно».

Також у складі флоту є підводний човен «Алроса» проекту 877В «Палтус». Як раніше повідомляли Крим.Реалії, 28 червня цей підводний човен вийшов на ходові випробування після 8-річного ремонту. Човен відійшов від заводського причалу в Кілен-бухті і, пройшовши бонову браму, вийшов на зовнішній рейд Севастополя.

Зазначається, що підводні човни проекту «Варшав’янка» є носіями крилатих ракет типу «Калібр». Також можливість нести цей вид ракет після проведеної модернізації також здобула «Алроса».