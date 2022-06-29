Окупант брав участь у спробах врятувати російський крейсер, а потім перейшов воювати до піхоти

Служба безпеки України допитала полоненого російського військового, який брав участь у спробах врятувати крейсер «Москва», а потім перейшов воювати до піхоти. Відео допиту опубліковано на каналі СБУ у Telegram.

«Там було багато трупів і, в основному, порятунок відбувався дуже сумно. Корабель втратили, він потонув, його не змогли відбуксирувати…Я надивився, що було на «Москві», і не хотів далі бачити, що посередині моря вмираєш. Це дуже страшно. І я відмовився», — розповів окупант.

За три тижні, завдяки інструкторам-»вагнерівцям», він «перекваліфікувався» у піхотинця, щоб воювати в Україні. Та невдовзі був відправлений на розвідку у Волноваський район.

Перше ж бойове завдання провалилось, коли «розвідники» натрапили на засідку ЗСУ. Вціліти вдалося лише трьом із 30, а російські командири кинули поранених на полі бою.

«Медичну допомогу він отримав уже від бійців ЗСУ, які взяли його полон. Зараз він надає свідчення СБУ», – резюмують повідомлення у спецслужбі.

Нагадаємо, що 13 квітня Збройні Сили України завдали удару по флагману Чорноморського флоту РФ – ракетному крейсеру «Москва». Корабель було уражено з українського ракетного комплексу Нептун, після чого він зазнав серйозних пошкоджень. Увечері 14 квітня у міноборони окупантів визнали, що крейсер затонув. За даними ЗСУ, на борту російського крейсера «Москва» загинули понад 450 моряків. Водночас у міноборони Росії запевняли, що екіпаж крейсера був врятований.