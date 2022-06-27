ЗСУ вкотре вдарили по окупантах на острові Зміїний

Збройні сили України завдали 10 ударів по окупантам та військовій техніці на острові Зміїний. Про це повідомив прес-центр сил охорони та оборони оперативного командування «Південь».

В ОК «Південь»повідомили, що під час нанесення вогневого ураження, було зафіксовано понад 10 влучань.

За словами речниці оперативного командування, підтверджено ураження ще одного зенітного ракетно-гарматного комплексу (ЗРГК) «Панцирь-С1». Решта результатів нанесення ударів по окупантах, нині дорозвідується українськими силами.

Таким чином захисники вже знищили три таких зенітних комплекси.

До слова, раніше керівник ГУР Кирило Буданов уже заявляв, що боротьба за острів Зміїний буде до кінця, тому що контроль за островом дає можливість захищати повітряний простір над півднем України.