У трьох районах Херсонщини українська авіація завдала ударів по скупченню живої сили та військової техніки ворога. Про це йдеться у повідомленні Оперативного командування «Південь».

«Нашими винищувачами та гелікоптерами попарно відпрацьовано три авіаційні удари по скупченню живої сили та військової техніки противника в трьох районах Херсонщини», – йдеться у повідомленні.

Як розповіли у відомстві, бойові дії в основному відбуваються у вигляді артилерійських дуелей та авіаційних нальотів.

«Продовжуючи марні спроби відновити втрачені території в районі Потьомкіново, ворог відчайдушно наніс авіаційний удар гелікоптером Мі-28 по наших позиціях. Без втрат. Намагаючись розвідати позиції наших підрозділів на Херсонщині, ворог активізував повітряну розвідку. Трьом «Орланам-10» наші воїни протиповітряної оборони влучно підсікли крильця і розбили апаратуру», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки сталася пожежа на території одного з дачних кооперативів. Окрім цього, пошкоджено декілька багатоповерхівок, будівлі дитячої спортивної школи, пошти та будинку культури.

В цілому за добу підтверджені втрати ворога склали 39 загарбників, 1 танк Т-72, 4 одиниці іншої броньованої та 3 – автомобільної техніки. Також знищено 2 склади боєприпасів на Миколаївщині, 1 – на Херсонщині.