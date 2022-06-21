ЗСУ знищили два склади з російськими боєприпасами

Повітряні сили у вівторок, 21 червня, знищили два склади боєприпасів російських окупантів, два БПЛА, десять броньованих машин та авіаційну ракету. Про це повідомила прес-служба командування Повітряних сил ЗСУ.

«21 червня на Київщині та Донеччині підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено два безпілотні літальні апарати російських окупаційних військ. Також підрозділом ЗРВ ліквідовано авіаційну ракету класу «повітря-поверхня» Х-59», – йдеться у повідомленні.

У відомстві також розповіли, що ударні групи штурмовиків та бомбардувальників, під прикриттям винищувачів, здійснили кілька авіаударів по ворожих позиціях.

«Ліквідовано до 10 бойових броньованих машин, живу силу противника, знищено два склади боєприпасів рашистів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що українські військові нанесли удар по гарнізону окупантів на острові Зміїний, унаслідок чого росіяни зазнали значних втрат.