На півдні України ЗСУ знищили гармату «Гіацинт», два танки Т-72 та майже 50 росіян

Авіація ЗСУ завдала удару по позиціях окупантів на півдні України: знищено гармату, два танки та майже 50 росіян. За інформацією оперативного командування «Південь», за минулу добу українські штурмовики і вертольоти обстріляли скупчення росіян біля Снігурівки і Олександрівки на кордоні Миколаївської області.

У командуванні вночі 25 червня повідомили, що нових ударних угруповань не зафіксовано. Росіяни двічі безрезультатно спробували відновити втрачені позиції в районі Потьомкіного з напрямку Високопілля. Внаслідок цього окупанти втратили 2 танки, 4 броньовані машини та 19 військових та відступили.

«У підсумку підтверджені втрати противника за добу складають 46 рашистів, крупнокаліберна 152-міліметрова гармата «Гіацинт», 2 танки Т-72 та 7 одиниць іншої броньованої техніки», – зазначено у повідомленні оперативного командування «Південь».

Окрім того, на Миколаївщині ЗСУ збили ще один БПЛА «Орлан-10».

Також у командуванні «Південь» розповіли, що напередодні зранку росіяни обстріляли з напрямку окупованих територій Херсонщини з важкої ствольної артилерії та ракетного комплексу «Точка-У» передмістя Миколаєва: втрат та постраждалих немає, але суттєвої шкоди завдано виробничій інфраструктурі.

У Бериславському районі Херсонщини ворог здійснив авіаналіт гелікоптерами, випустивши 6 некерованих ракет. Попередньо, суттєвих руйнувань та постраждалих немає.

Також напередодні ввечері з напрямку окупованої Херсонщини росіяни за допомогою стратегічної авіації атакували Криворізький район. Дві ракети збили сили протиповітряної оборони, одна влучила в сільськогосподарські угіддя на околиці Нововоронцовки. Критичних руйнувань та людських втрат, попередньо, немає, пошкоджена сільськогосподарська техніка.

Також зазначається, що через тривалий шторм у Чорному морі російські окупанти відвели частину кораблів до пунктів базування, залишивши два ракетні і один великий десантний корабель. У ОК «Південь» попередили, що загроза ракетних ударів лишається і з моря, і з неба, і з суходолу.