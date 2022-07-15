За три тижні в Україну було доставлено 80 пікапів для ЗСУ

За останні три тижні Німеччина передала Україні 80 пікапів для Збройних сил України. Про це у п’ятницю, 15 липня, повідомили у Twitter посольства Німеччини в Україні.

«Протягом останніх трьох тижнів Німеччина передала Україні 80 пікапів для Збройних сил України», – йдеться у повідомленні.

#МиРазом Протягом останніх трьох тижнів Німеччина передала Україні 80 пікапів для Збройних Сил України. #StandWithUkraine @AA_stabilisiert pic.twitter.com/o2BbkBo4L4 — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) July 15, 2022

Також автопарк українських захисників поповнився ще 19 автомобілями, які придбали в Великій Британії за кошти, які за допомогою небайдужих зібрав Фонд Сергія Притули.

Фото Посольства Німеччини в Україні та Сергія Притули

«Ми знайшли у Британії партію військової техніки і попросили у вас під це фінансування. Спочатку тестово прикупили пару джипів і вантажівку мерс Unimog. Довели до ладу, загнали в Держприкордонслужбу. Хлопці дали зворотній зв‘язок і тоді ми доволокли всю партію, яку планували і навіть трохи більше! 19 одиниць мілітарного транспорту загальною вартістю у 311 250 фунтів», – повідомив 15 липня Сергій Притула.

Він розповів, що було куплено:

13 х Mercedes G wagons - GBP 17250 за 1;

4 x Land Rover Defenders - GBP 11000 за 1;

2 x Mercedes Unimog - GBP 21500 за 1.

Він подякував усім, хто допоміг із придбанням цих автомобілів і зазначив, що робота триває далі. Тим, хто хоче долучитися до збору коштів, гроші можна надсилати на рахунок Благодійного фонду Сергія Притули за посиланням.

Нагадаємо, 13 липня уряд Німеччини опублікував оновлений перелік військової допомоги для України. У переліку є як летальна, так і нелетальна допомога.