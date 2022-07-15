Палата представників США заклала в оборонному бюджеті на 2023 рік 100 млн доларів на програму тренування українських пілотів

У Палаті представників США підтримали проект оборонного бюджету на 2023 рік. У документі, зокрема, є поправки, які безпосередньо стосуються України. На програму тренування українських пілотів заплановано виділити 100 млн доларів.

Загалом проектом передбачено збільшення видатків на оборону до понад 800 мільярдів доларів, а на підтримку України заклали мільярд доларів, повідомляє Reuters.

Додатково до програми ленд-лізу в бюджеті на підтримку України заклали мільярд доларів. Також уряд США має можливість звертатися до Конгресу за додатковими коштами. Ще одна програма співпраці — спільний проект з Міноборони України для реабілітації українських військових.

Тепер цей документ ще мають ухвалити у Сенаті США, де сенатори теж мають можливість вносити свої поправки. Після цього проект відправлять на підпис президенту США.