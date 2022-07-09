Держдеп США оголосив про виділення майже 368 млн доларів додаткової допомоги Україні

Держдеп США оголосив про виділення майже 368 млн доларів додаткової гуманітарної допомоги для України. Про це у суботу, 9 липня, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Держдеп США оголосив про виділення майже $368 млн додаткової гуманітарної допомоги для народу України. Дякую нашим союзникам, ми обговорювали важливість цього кроку», – написав він у своєму Telegram-каналі.

У Twitter держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що майже 368 млн доларів додаткової гуманітарної допомоги буде надано «для підтримки людей в Україні та біженців, які змушені покинути свою країну в пошуках безпеки в розпал жорстокої війни Росії».

«Наша відданість народу України рішуча», – написав Ентоні Блінкен у своєму Twitter.

Our commitment to the people of Ukraine is resolute. The United States is providing nearly $368 million in additional humanitarian aid to support people inside Ukraine and refugees forced to flee their country to seek safety in the midst of Russia's brutal war. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 9, 2022

У кінці червня ZAXID.NET повідомляв, що Україна отримала від США 1,3 млрд доларів на бюджетні видатки.

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден підписав новий пакет оборонної допомоги Україні на суму близько 400 млн доларів. США передадуть Україні додаткові РСЗВ HIMARS і високоточні боєприпаси. Також раніше вони оголосили про передачу Україні систем ППО NASAMS.