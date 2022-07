Держдеп США оголосив про виділення майже 368 млн доларів додаткової гуманітарної допомоги для України. Про це у суботу, 9 липня, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Держдеп США оголосив про виділення майже $368 млн додаткової гуманітарної допомоги для народу України. Дякую нашим союзникам, ми обговорювали важливість цього кроку», – написав він у своєму Telegram-каналі.

У Twitter держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що майже 368 млн доларів додаткової гуманітарної допомоги буде надано «для підтримки людей в Україні та біженців, які змушені покинути свою країну в пошуках безпеки в розпал жорстокої війни Росії».

«Наша відданість народу України рішуча», – написав Ентоні Блінкен у своєму Twitter.

Our commitment to the people of Ukraine is resolute. The United States is providing nearly $368 million in additional humanitarian aid to support people inside Ukraine and refugees forced to flee their country to seek safety in the midst of Russia's brutal war.