У Київській області під час виклику щодо домашнього насильства 41-річний чоловік кинув бойову гранату в поліцейських. Правоохоронці відкрили вогонь у бік нападника, той загинув на місці.

Як інформує поліція області, 12 липня о 22:33 до них звернулась 18-річна дівчина та повідомила, що в селі Михайлівка-Рубежівка батько погрожує їй та родині гранатою та вогнепальною зброєю.

На місце виклику прибули поліцейські Бучанського районного управління поліції та спецпризначенці поліції. Коли вони зайшли до будинку, 41-річний чоловік витяг чеку з гранати й кинув її у бік поліцейських.

«Після вибуху, з метою припинення незаконних дій зловмисника, працівники поліції здійснили постріли в бік нападника. 41-річний фігурант загинув на місці події», – ідеться в повідомленні.