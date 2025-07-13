На Київщині 41-річний чоловік підірвав гранату й поранив п'ятьох поліцейських
Удома в зловмисника виявили чотири пістолети, піротехнічну гранату, мисливську рушницю та ніж
У Київській області під час виклику щодо домашнього насильства 41-річний чоловік кинув бойову гранату в поліцейських. Правоохоронці відкрили вогонь у бік нападника, той загинув на місці.
Як інформує поліція області, 12 липня о 22:33 до них звернулась 18-річна дівчина та повідомила, що в селі Михайлівка-Рубежівка батько погрожує їй та родині гранатою та вогнепальною зброєю.
На місце виклику прибули поліцейські Бучанського районного управління поліції та спецпризначенці поліції. Коли вони зайшли до будинку, 41-річний чоловік витяг чеку з гранати й кинув її у бік поліцейських.
«Після вибуху, з метою припинення незаконних дій зловмисника, працівники поліції здійснили постріли в бік нападника. 41-річний фігурант загинув на місці події», – ідеться в повідомленні.
Внаслідок вибуху гранати п’ятеро працівників поліції отримали осколкові поранення, їх ушпиталили.
Під час обшуку у домі загиблого виявили та вилучили чотири пістолети, піротехнічну гранату, мисливську рушницю та ніж.
Зброя, яку вилучили правоохоронці (Фото Нацполіції)
Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та посягання на життя працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 263, ст. 348 КК України). На місці події продовжують працювати співробітники ДБР.