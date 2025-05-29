Вибухотехніки вилучили уламки гранати з місця інциденту

На Рівненщині затримали 40-річного чоловіка, який погрожував патрульним вбивством та кинув у їхній бік страйкбольну гранату, яка розірвалася. Про це повідомила поліція області в четвер, 29 травня.

Як розповіли поліцейські, інцидент трапився сьогодні близько 04:20 на автодорозі Городище – Рівне – Старокостянтинів біля Костополя. Патрульні зупинили автомобіль ВАЗ 2104, за кермом якого був 40-річний мешканець села Данчиміст.

Під час спілкування з водієм правоохоронці виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти огляд. Водій погодився, але дув у драгер неналежним чином, тож прилад видавав помилку.

«Обурений цим фактом, водій знову сів у авто, замкнувся та висловлював правоохоронцям погрозу вбивством. Законну вимогу патрульних вийти з транспортного засобу чоловік проігнорував та кинув з легковика у їхній бік боєприпас, який розірвався», – ідеться в повідомленні.

Правоохоронці на місці, де розірвалась страйкбольна граната, 29 травня 2025 рік (Фото поліції Рівненщини)

Унаслідок вибуху ніхто не постраждав, оскільки граната була страйкбольною.

Працівники затримали 40-річного нападника і помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Уже під час повторного проходження огляду алкотестер Drager показав 0,31 проміле, зауважують поліцейські.

Вибухотехніки Рівненщини вилучили уламки корпусу страйкбольної гранати, важіль та металеве кільце з чекою.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає виправні роботи до двох років або арешт до шести місяців, або обмеження волі до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк. Вирішується питання щодо обрання 40-річному чоловіку запобіжного заходу.

Нагадаємо, 28 квітня на Миколаївщині чоловік, який намагався втекти від правоохоронців, кинув гранату в наряд поліції. Один правоохоронець загинув, ще троє – зазнали поранень.