Співробітники СБУ затримали підозрюваного 29 червня2024 року

Луцький міськрайонний суд виніс вирок 23-річному Михайлу М. за хуліганство. Чоловік кинув страйкбольну гранату на подвірʼя, де перебували чотири людини. Мотиву свого вчинку обвинувачений не пояснив, проте щиро розкаявся. За скоєне йому призначили 25 500 грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 9 грудня, інцидент стався 29 червня цього року. Близько 11:40 Михайло М. зайшов на прилеглу до будинку територію у центрі Луцька, де перебували чотири людини, та кинув у їхній бік навчально-тренувальну гранату типу «ПІРО-Ф1Г». За даними слідства, під час удару об землю страйкбольна граната спричинила шумовий та світловий ефект, проте ніхто не постраждав.

Того ж дня співробітники СБУ затримали підозрюваного. Ним виявився 23-річний житель Хмельниччини, який є військовослужбовцем ЗСУ. Чоловік не пояснив мотиву свого вчинку, але щиро розкаявся.

Суддя Алла Полюшко визнала Михайла М. винним за ч.1 ст.296 КК України (Хуліганство) та призначила 25 500 грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.