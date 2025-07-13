Палестинський хлопчик на місці ізраїльського ракетного удару по пункту розподілу води в Нусейраті, 13 липня 2025 року

Від ізраїльського авіаудару по центральній частині Сектора Гази загинули щонайменше вісім палестинців, переважно діти, ще понад десять зазнали поранень. Ізраїльські військові заявили, що їхня ракета «не влучила в ціль через технічну несправність», пише агентство Reuters 13 липня.

В Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомили, що ракета мала вразити бойовика «Ісламського джихаду» в цьому районі, але через несправність вона впала «в десятках метрів від цілі».

«Армія оборони Ізраїлю просить вибачення за будь-яку шкоду, заподіяну непричетним цивільним особам», – ідеться в заяві військових.

Ізраїльська ракета поцілила в пункт розподілу води в таборі біженців Нусейрат. За словами медиків лікарні «Аль-Авда», через обстріл загинуло шестеро дітей і ще 17 осіб отримали поранення.

Через кілька годин після цього внаслідок ізраїльського удару по ринку в Газі було вбито 12 людей, повідомили палестинські медіа.

Reuters зазначає, що переговори, які ведуться в Катарі стосовно 60-денного перемир’я за посередництва США, зайшли в глухий кут. Обидві сторони розійшлися в поглядах на ступінь можливого виведення ізраїльських військ з Гази.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у відеозверненні заявив, що Ізраїль не відступить від своїх основних вимог: звільнення всіх заручників, які все ще перебувають у Газі, знищення ХАМАСу й гарантій того, що Газа більше не становитиме загрози для Ізраїлю.