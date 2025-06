У ніч на п’ятницю, 20 червня, пропалестинські активісти проникли на базу Королівських військово-повітряних сил у Великій Британії та пошкодили два літаки. Про це повідомили на сторінці в іксі групи Palestine Action, яка взяла на себе відповідальність за проникнення на базу. Інцидент підтвердив також прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

За даними Palestine Action, її активісти проникли на базу Брайз Нортон в Оксфордширі. Під час перебування на військовій базі пропалестинські активісти пошкодили два військових літаки для заправки винищувачів.

«З цієї бази щодня відправляються рейси на авіабазу ВПС Великої Британії Акротірі на Кіпрі. З Кіпру британські літаки збирають розвіддані, заправляють винищувачі та транспортують зброю для скоєння геноциду в Газі», – заявили активісти.

Активістам вдалося під’їхати до літаків Airbus Voyager на електросамокатах та залити червону фарбу в турбінні двигуни. Крім того, за інформацією Palestine Action, літакам завдали додаткових пошкоджень за допомогою ломів.

BREAKING: Palestine Action break into RAF Brize Norton and damage two military aircrafts.



Flights depart daily from the base to RAF Akrotiri in Cyprus.



From Cyprus, British planes collect intelligence, refuel fighter jets and transport weapons to commit genocide in Gaza. pic.twitter.com/zzmFqGKW8N