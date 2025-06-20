Активісти під'їжджали до літаків на електросамокатах

У ніч на п’ятницю, 20 червня, пропалестинські активісти проникли на базу Королівських військово-повітряних сил у Великій Британії та пошкодили два літаки. Про це повідомили на сторінці в іксі групи Palestine Action, яка взяла на себе відповідальність за проникнення на базу. Інцидент підтвердив також прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

За даними Palestine Action, її активісти проникли на базу Брайз Нортон в Оксфордширі. Під час перебування на військовій базі пропалестинські активісти пошкодили два військових літаки для заправки винищувачів.

«З цієї бази щодня відправляються рейси на авіабазу ВПС Великої Британії Акротірі на Кіпрі. З Кіпру британські літаки збирають розвіддані, заправляють винищувачі та транспортують зброю для скоєння геноциду в Газі», – заявили активісти.

Активістам вдалося під’їхати до літаків Airbus Voyager на електросамокатах та залити червону фарбу в турбінні двигуни. Крім того, за інформацією Palestine Action, літакам завдали додаткових пошкоджень за допомогою ломів.

BREAKING: Palestine Action break into RAF Brize Norton and damage two military aircrafts.



Flights depart daily from the base to RAF Akrotiri in Cyprus.



From Cyprus, British planes collect intelligence, refuel fighter jets and transport weapons to commit genocide in Gaza. pic.twitter.com/zzmFqGKW8N — Palestine Action (@Pal_action) June 20, 2025

«Червону фарбу, яка символізує пролиту палестинську кров, було також розпилено на злітно-посадкову смугу, а на місці залишили прапор Палестини. Обидва активісти змогли уникнути затримання і втекти від охорони», – йдеться у повідомленні групи.

На інцидент на військовій базі відреагував прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Він засудив пошкодження літаків, назвавши нічну диверсію актом вандалізму.

«Акт вандалізму, скоєний на авіабазі Брайз-Нортон, є ганебним. Наші Збройні Сили представляють найкраще з Британії та щодня ризикують своїм життям заради нас. Це наш обов'язок підтримувати тих, хто нас захищає», – повідомив Стармер на своїй сторінці в іксі.

Нагадаємо, на початку червня у водах Ізраїлю затримали екоактивістку Грету Тунберг та ще 11 людей із пропалестинськими поглядами, які намагалися дістатися вітрильником до Сектора Гази. Активісти назвали метою подорожі «прорив ізраїльської облоги» до Сектору Гази та привернення «міжнародної уваги» до гуманітарної кризи там.

Їх затримали та депортували, попередньо показавши відео про події 7 жовтня 2023 року з нецензурованими кадрами нової фази палестинсько-ізраїльської війни. МЗС Ізраїлю вважає, що активісти намагалися «влаштувати медіапровокацію, єдиною метою якої було привернути увагу громадськості».