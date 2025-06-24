Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран звернулися до нього з проханням закінчити війну між ними, яку він назвав 12-денною. Про це він написав у своїй соцмережі «Труз сошіал» у вівторок, 24 червня.

«Ізраїль та Іран прийшли до мене, майже одночасно, і сказали: “Мир!” Я знав, що час настав зараз. Світ і Близький Схід – справжні переможці! Обидві нації побачать величезну любов, мир і процвітання у своєму майбутньому. Вони можуть так багато виграти, і так багато втратити, якщо зійдуть з дороги праведності та істини. Майбутнє Ізраїлю та Ірану безмежне і наповнене великими обіцянками. Нехай Бог благословить їх обох!» – ідеться в дописі.

Як передає телеканал CNN, за кілька хвилин до публікації Трампа ізраїльські військовослужбовці заявили, що ідентифікували ракети, запущені в бік Ізраїлю з Ірану, і заявили, що їхні оборонні системи були активовані. За даними ізраїльської влади, іранська ракета влучила в житловий будинок у місті Беер-Шева на півдні Ізраїлю. Через атаку щонайменше троє людей загинули, ще дев’ятеро поранені.

Наслідки ракетного удару Ірану по житловому будинку в Беер-Шеві 24 червня (Фото AP)

Іранські державні медіа оголосили, що перемир’я було «нав’язане ворогу» після військової відповіді країни на «агресію США». Напередодні Іран намагався атакувати військову авіабазу США в Катарі. Однак, за даними Центрального командування ЗС США, американські та катарські військові перехопили іранські ракети, завдяки чому вдалось уникнути втрат серед військових.

Раніше президент США оголосив у труз сошіал про досягнення домовленостей про «повне і всеосяжне» припиненням вогню між Ізраїлем та Іраном. Трамп висловив сподівання, що перемир’я стане «постійним».

За його словами, перемир’я між обома державами повинно розпочатися уже вранці 24 червня: спершу припинення вогню розпочне Іран, за 12 годин до цього приєднається Ізраїль, після чого «війна буде вважатися закінченою».

Трамп не повідомив, як було досягнуто домовленості про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, і які ще країни брали участь у переговорах. За даними джерел CNN, Дональд Трамп та віцепрезидент США Джей Ді Венс попросили Катар переконати Іран також погодитись припинити вогонь.

Нагадаємо, у ніч на 13 червня Ізраїль почав воєнну операцію проти Ірану, в результаті якої ліквідував щонайменше 20 високопоставлених командирів Ірану, а також науковців причетних до виробництва ядерної зброї. Іран також завдав ударів у відповідь.

22 червня військово-повітряні сили США вдарили по іранських ядерних об’єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Для авіаударів по іранському підземному комплексу збагачення урану у Фордо, американці залучали стратегічні бомбардувальники B-2 Spirit із високоточними бомбами GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (МOP). Також американці завдали ударів приблизно 30 крилатими ракетами BGM-109 Tomahawk з підводних човнів ВМС США.

Після атаки Іран завдав ударів балістичними ракетами по житловому кварталу в ізраїльському Тель-Авіві. Внаслідок обстрілу постраждали десятки людей.

Доповнено о 10:35. Ізраїль підтвердив, що погодився на пропозицію США про двостороннє припинення вогню з Іраном, але при цьому попередив, що буде «рішуче реагувати» на будь-які порушення перемир’я, пише газета The Times of Israel.

У канцелярії прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу заявили, що прем’єр зустрівся з урядом, міністром оборони, начальником штабу ЦАХАЛу і главою Моссаду, «щоб повідомити, що Ізраїль досяг всіх цілей операції “Висхідний лев”, і навіть більше».

«Ізраїль усунув подвійну пряму загрозу своєму існуванню – як в ядерній галузі, так і в галузі балістичних ракет», – йдеться в заяві.

Також у повідомленні зазначили, що Ізраїль дякує президенту Дональду Трампу і США за «їхню підтримку в обороні й участь в усуненні іранської ядерної загрози».